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المعلم يشرح لصوت بيروت انترناشونال أوضاع اللبنانيّين إثر زلزال تركيا وما تقوم به السفارة

منذ 33 دقيقة
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أميمة شمس الدين
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قال السفير اللبناني في تركيا غسان المعلم في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال”: تواصلنا باللبنانيين الموجودين في منطقة الزلازل التي حصلت في تركيا والمسجلين في السفارة، ويبلغ عددهم نحو ١٥٠ شخص ومعظمهم بخير وبصحة جيدة وهم الآن في مناطق آمنة نسبيًا.

وعن عدد الضحايا قال: لا يمكننا أن نحدد العدد لأننا ننتظر تبليغًا رسميًا من السلطات التركية التي هي الآن منكبّة في أمور البحث والإنقاذ ورفع الركام.

وبالنسبة للمفقودين قال المعلم: المفقودون الذين تبلغنا عنهم استطعنا أن نتواصل معهم، فمنهم موجود في المستشفيات ومنهم في حالة جيدة، كما هناك أشخاص ما زالوا تحت الركام وتعمل الفرق المختصة على انتشالهم.

وعن دور السفارة اللبنانية في تركيا، قال المعلم: الوضع على الأرض بيد السلطات التركية حصرًا ومناطق الزلزال أعلنت مناطق منكوبة وأعلنت حالة الطوارئ فيها، والدخول والخروج محدد بأذونات خاصة، وهيئة الكوارث والإغاثة التركية (آفاد) هي تتولى الأمور على الأرض وتوزيع المهام والأعمال التي تحصل في منطقة الزلزال.

وأضاف: نحن كسفارة لبنانية عندما نتبلغ عن لبناني مفقود إذا لم نتمكن من التواصل معه نقوم بتبليغ آفاد ووزارتي الخارجية والداخلية التركية الذين يوجهون فرق الاإسعاف والإنقاذ على المواقع التي نبلغهم عنها، والتي تصلنا من أهالي وأصدقاء المفقودين، وهذه الفرق تقوم بتبليغنا بالنتائج.

وإذ أكد أن كل المسجلين لدى السفارة يتم التواصل معهم، أشار إلى أنّ شبكة الاتصالات في المنطقة التي ضربتها الزلازل، وتشمل ١٠ ولايات وتبلغ مساحتها ١١٠ آلاف كم مربع، مقطوعة تقريبًا وخفيفة جدًا، وعندما يتأمن الاتصال نتواصل مع اللبنانيين، مشيرًا إلى أنّ السفارة وزعت أرقاماً للتواصل على الخطوط الساخنة المخصصة لأفرع إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وأرقام السفارة، وذلك عبر وزارة الخارجية اللبنانية.

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