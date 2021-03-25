برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

“المعلومات” توقف مروجَي عملة مزيفة ينشطان في البقاع الغربي

منذ 11 ساعة
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتـي:

في اطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة في البقاع الغربي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتهما وتوقيفهما.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويتهما، وهما:

م. ط. (مواليد عام 2001، لبناني)
ا. م. (مواليد عام 1999، لبناني)

بتاريخ 23-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة خربة روحا، وضبطت بحوزته مبلغ /500/ الف ل.ل. مزيفة من فئة المئة الف. بالتزامن تم مداهمة مكان اقامة الثاني في المحلة ذاتها، حيث تم توقيفه.

وبتفتيش المنزل، ضبطت مبلغاً مالياً مزيّفاً وقدره /2,600,000/ ل. ل. من فئة المئة الف، كمية من مادة حشيشة الكيف وسكين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة ترويج العملة المزيفة في منطقة البقاع الغربي وراشيا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات، المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب السابق مصباح الأحدب
    الأحدب: الحل بمؤتمر دولي ينتج حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية
    نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
    حاصباني: الدلالة السياسية لزيارة حسن دمشق تتفوق على الصحية
    النائب عاصم عراجي
    كورونا
    عراجي: الإصابات بكورونا سترتفع بالأسابيع المقبلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الثوم
    فوائد وضع الثوم تحت وسادة النوم
    الدولار
    دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟
    نوبة قلبية
    تحذير … هذه العلامات تشير إلى احتمالية حدوث نوبة قلبية