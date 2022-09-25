الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
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المفاوضات مع سالي حافظ شارفت على الانتهاء

منذ 17 دقيقة
سالي حافظ

سالي حافظ

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أكد رئيس جمعية المودعين حسن مُغنية، اليوم الأحد، أن “المُفاوضات مع المُودعة سالي حافظ شارفت على الانتهاء بشأن ملف اقتحامها مصرف بلوم بنك قبل أسبوعين للحصول على وديعة ماليّة”.

وأشار مُغنيّة إلى أن “حافظ ستُسلّم نفسها للقوى الأمنية بعدما توارت عن الأنظار منذ لحظة اقتحامها للمصرف”، موضحاً أن “ذلك سيحصل بعد ضمان عدم تقديم المصرف أي دعوى بحقّ المُودعة”.

إلى ذلك، أفاد ناشطون آخرون بأن “المفاوضات تشمل تقديم ضمانات أخرى تقضي بعدم فتح أي ملفات أخرى تتعلق بنشاطات حافظ ضمن التظاهرات أو التحركات التي كانت تُشارك فيها باستمرار”.

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