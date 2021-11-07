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المفتي الجوزو: هل نستورد شعبا آخر من ايران ليحل محل الشعب اللبناني المهاجر؟

7 - نوفمبر - 2021
المفتي محمد علي الجوزو

المفتي محمد علي الجوزو

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إعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في بيان اليوم، أن “الشهداء الكبار سقطوا في الماضي الواحد بعد الآخر، وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، والقصة اليوم تتكرر، والشعب يسقط ما دامت مصلحة إيران أن تضع يدها على لبنان وتفرض عليه الجوع والفقر وعزله عن محيطه العربي بالقوة”.

وقال: “طالبنا منذ زمن بإلغاء المحكمة العسكرية، لأنها منذ نشأتها تناهض فريقا من اللبنانيين. فريق ضرب بالوطن والوطنية عرض الحائط.

وأضاف الجوزو: “شعبنا يهاجر من لبنان، فمن سيحل محل المهاجرين؟ هل سنستورد شعبا آخر من ايران ليحل محل الشعب اللبناني المهاجر تماما كما حدث في سوريا واليمن والعراق؟ إلى أين يأخذنا حزب الله؟ هل يريد القضاء على لبنان والصيغة اللبنانية والعيش المشترك والحريات والاقتصاد والأموال المنهوبة والإفلاس القسري؟”.

وختم: “لو أعطوني أموال الدنيا، لا ولن أشارك في بيع لبنان لأي دولة عربية، مع أنني عربي وأحب العرب، فكيف إذا كانت الدولة فارسية وتكره العرب والعروبة والإسلام العربي؟”.

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