المفتي الجوزو يرفض الأحكام بحق شباب خلدة: حزب الله هو المعتدي على الآمنين!

اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في تصريح له، أن “العدالة في لبنان مسيّسة، لا بل وحزبية وطائفية ومذهبية”، رافضاً وبشكل قاطع أن يصبح لبنان كله في خدمة حزب الله.

وأشار المفتي الجوزو إلى أن حزب الله هو الذي اعتدى على أهالي خلدة الآمنين، الذين لم يؤذوا أحدا من قبل، والسلاح الحزبي في يد شاب جاهل وطائش، أطلق النار على صبي صغير في خلدة فقتله، فقام أخوه بالثأر له”.

وأضاف: “حزب الله حشد حشوده، وجهّز جيشه وهاجم خلدة، وقتل من قتل، وجرح من جرح، وما يؤسف له ان المحكمة العسكرية انحازت الى الحزب، فاعتقل معظم شباب خلدة، وحكمت أحكاما ديكتاتورية وظالمة الى جانب الحزب”.

وتابع الجوزو “للأسف، مؤبد وعشرون سنة وعشر سنوات، صدرت الأحكام العشوائية في ظل حكم منها، والدولة في غيبوبة.. وهجرة الناس بالجملة، والجوع والفقر والموت في البحار وتعاطي المخدرات… هكذا كتب على لبنان في ظل حكم حزب الله، الشعب اللبناني كله يرفض الأحكام الجائرة والعشوائية، ويرفض الظلم والاستبداد واثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والأحكام الظالمة يرفضها الشعب اللبناني بجميع طوائفه، لأن السلاح انحاز مذهبيا وطائفيا، واعتدى على الشعب كله وليس على أهل خلدة فقط”.

وختم بالقول: “نرفض الأحكام السياسية والمذهبية، ونريد عدالة السماء قبل عدالة الأرض، وقبل عدالة الحزب وتطرفه، هذا السلاح مرفوض أصلاً، لأنه جر لبنان إلى الخراب والجوع والحرمان والفقر”.