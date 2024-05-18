المفتي حجازي: على الدولة حماية الوطن من الاختراق الصهيوني وملاحقة العملاء

استنكر مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، “الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان وآخرها الاعتداء على الشهيد شرحبيل السيد ومن معه في البقاع أمس، والتي تمت بكل جرأة وكادت أن تتسبب بمجزرة كبيرة لولا لطف الله”، واستنكر “الاعتداءات على جنوب لبنان وقتل الأبرياء”.

وطالب في بيان “الدولة وأجهزتها بحماية الوطن من الاختراق الصهيوني وملاحقة العملاء الذين يقفون معه للتربص بأهلنا في لبنان وحتمية التصدي بكل الوسائل لآلة الإجرام الصهيونية، وخصوصا أن طائراتهم تحلق في جو منخفض في سماء لبنان دونما حراك لمواجهتها”. وسأل: “أين هي الأجهزة الدفاعية والأسلحة التي تتصدى لآلة الإجرام تلك؟”

وحيا “أبطال غزة وشهداءها”، داعياً الى “الوقوف مع هذه القضية الفلسطينية المحقة ونصرتها بكل الوسائل”.