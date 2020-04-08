المفتي دريان أعطى تعليماته لاغاثة المحتاجين وناشد الاشقاء العرب مساعدة لبنان

أعطى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان توجيهاته الى مفتي المناطق ومديري المؤسسات التابعة لدار الفتوى الخيرية والاجتماعية والصحية ومسؤولي صناديق الزكاة في المحافظات كافة، بـ”السعي مع المحسنين لإغاثة المساكين والمحتاجين والوقوف الى جانبهم ومساعدتهم بكل الإمكانات المتوافرة لديهم.

وطلب إليهم العمل على تخفف وطأة الجوع والفقر الذي يدق أبواب الكثير منهم الذين نحسبهم أغنياء من التعفف”.

وأهاب المفتي دريان بـ”ضرورة تعزيز العمل الإنساني لمساندة الفقراء والأيتام والسائلين، وتقديم كل ما أمكن من مساعدة بسبب الظروف الصعبة التي بمر بها لبنان من تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم من شرقه الى غربه”.

وناشد المفتي دريان الأشقاء العرب “الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه لدعمه في التصدي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا وخصوصا دول الخليج العربي للمساعدة في الخروج من هذه المحنه التي طالت الكثير من اللبنانيين في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة”.