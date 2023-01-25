الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المفتي دريان استقبل السفير بخاري: لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب

منذ ساعتين
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري

A A A
طباعة المقال

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري يرافقه رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة مروان الصالح، واطمأن السفير بخاري الى صحة المفتي بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وتماثله للشفاء، وكانت مناسبة تم فيها استعراض الأوضاع اللبنانية، والتأكيد خلال اللقاء أهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلق لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وبخاصة المؤسسات التي تتهاوى بسبب اللازمة السياسية والاقتصادية الخانقة.

وامل السفير بخاري” للبنان واللبنانيين الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة”.

وشكر المفتي دريان قيادة المملكة العربية السعودية “على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان”، واكد أن “لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”، وشدد على ان “انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه”، داعيا المجلس النيابي “لحسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القاضي غسان عويدات
    حرب القضاة.. مدعي عام التمييز يدعي على المحقق العدلي بقصية مرفأ بيروت!
    وزارة الصحة العامة
    وزارة الصحة تكشف عن فضيحة جديدة وتحيلها إلى القضاء!
    طارق البيطار
    القاضي البيطار يحذر: هذه الخطوة بمثابة انقلاب على القانون!

    الأكثر قراءة

    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة
    بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم
    الطفل تيدي هوبس
    "يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"