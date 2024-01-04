المفتي دريان استقبل وفداً من الجمعيات الاسلامية في بيروت

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفداً من مجلس اتحاد الجمعيات الإسلامية في بيروت برئاسة سعد الدين حميدي صقر، الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بزيارة سماحته المرجعية الإسلامية والوطنية والضمانة الكبرى للوحدة الوطنية في هذا الوطن الجريح.

عودتنا دار الفتوى باستمرار بأنها دار المسلمين وكل اللبنانيين؛ وأنها الأساس في نهوض لبنان وحريته وعروبته، ولذلك نحن وغيرنا من اللبنانيين نتجه إليها دوماً لتصحيح المسيرة والمسار نحو نهوض لبنان السيد الحر العربي المستقل”.

وأضاف: “من هذا المنطلق الإسلامي والوطني جئنا مع الإخوة لنشكر سماحته على القرارات الحكيمة التي اتخذها أخيراً بتشكيل لجان ومجالس المؤسسات التابعة لدار الفتوى، وخصوصاً قرار مجلس عمدة صندوق الزكاة في لبنان برئاسة ابن الطريق الجديدة البار القنصل محمد ابراهيم الجوزو المشهود له بالنزاهة والعطاء وحب الخير لاخوانه في الطريق الجديدة وبيروت وكل لبنان. وينطبق على الصديق الجوزو قول (خير من استأمنت القوي الامين) وكذلك قرار سماحته بتجديد الثقة الغالية بالصادق الأمين السيد محمد خالد سنو والذي هو من خيرة شخصيات بيروت ورجال أعمالها”.

وتابع: “نشكر سماحته على بقية القرارات الأخرى ونأمل المزيد من العمل والقرارات لما فيه مصلحة مجتمعنا الإسلامي والوطني. وأكدنا لسماحته في هذا الزياره أننا كنا وما زلنا وسنبقى نقف خلفه وخلف دار الفتوى في كل المحطات الوطنية والعربية وفي كل مواقف سماحته الهادفة باستمرار لحماية لبنان وشعبه، ودعم القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين وشعبها ومقاومتها الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بمساجدها وكنائسها بإذن الله تعالى”.