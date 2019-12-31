المفتي دريان: استمرار الشعار في منصبه لآخر أيار والاستعداد لانتخابات مفتي المناطق

أصدرَ مُفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا قضى باستمرار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 1-1-2020 وتنتهي بتاريخ 31-5-2020،

وبانتهاء المدة المشار اليها أعلاه يتولى أمين الفتوى في طرابلس مهام مفتي طرابلس لحين إجراء انتخابات مفت أصيل.

من جهة أخرى، أعطى مفتي الجمهورية توجيهاته الى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بالمباشرة بإعداد لوائح الهيئة الناخبة بالسرعة القصوى لإجراء انتخابات لمفتي المناطق.