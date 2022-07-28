المفتي دريان التقى علي الخطيب.. والوضع الاجتماعي بينهما

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك وممثل المجلس الشيعي في اللجنة الوطنية للحوار الدكتور غازي قانصو.

وبعد اللقاء قال الشيخ الخطيب: “قدمنا لسماحته التهنئة بعودته من الحج، وتشاورنا معه في الوضع اللبناني والمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون. كما طرحنا عليه موضوع الحج وما يعانيه الحجاج خاصةً هذا العام من بعض القضايا التي لا بد من وجود حلٍّ لها، لا سيما موضوع تنظيم الحج.

الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الوضع الاجتماعي، موضوع تعطيل الدولة والإدارات العامة، المعاناة الاجتماعية للبنانيين لا سيما رغيف الخبز المفقود والصفوف الطويلة والمشاكل التي تنشأ عن ذلك، إضافة للتأكيد على وحدة الصف الإسلامي، وعلى وحدة الصف الوطني، وعدم الانجرار إلى العمل من أجل إيجاد شرخ وطني بين الطوائف في لبنان، والتعاطي بحكمة في هذا المجال.

ندعو إلى ضرورة تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن لأن هذا الوضع الاجتماعي الذي يعاني منه اللبنانيون يستدعي السرعة الفائقة ويضع على عاتق المسؤولين وجوب الإسراع إلى تأليف حكومة لحل ما يمكن حله من هذه المشاكل لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتمهيداً لاستحقاق انتخاب رئاسة الجمهورية وإخراج البلد مما هو فيه، إضافة إلى التأكيد على وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الاستعلاء الإسرائيلي في موضوع حقوق لبنان البحرية وثرواته النفطية والغازية، وأن من حق لبنان الوصول إلى حقه في هذا المجال، نأمل أن يحصل لبنان على حقوقه، وأن لا يدفع العدو الإسرائيلي بالوضع إلى حرب نحن بغنى عنها.

هذه مجمل القضايا التي تحدثنا بها، على أمل أن يخرج لبنان إن شاء الله من هذا المأزق الذي يعانيه، وتحلّ المشاكل الاجتماعية بالأخص حاجيات اللبنانيين إلى الاستشفاء، إلى رغيف الخبز، إلى حبة الدواء.

واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من جمعية إرادة برئاسة عبد السلام الشريف وجرى البحث في الأوضاع على الساحة اللبنانية.

والتقى وفداً ضم مدير عام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي ومدير عام وزارة الثقافة علي الصمد ورجل الأعمال كميل مراد وتم التداول في الشؤون العامة”.