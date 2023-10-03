الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
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المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي

منذ ساعة واحدة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان القرار رقم 83م/2023، عيّن بموجبه ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدّل، لا سيّما الفقرة (ج) من المادة 42 منه، وهم:

“رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد احمد عساف، مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق إمام، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، النقيب المحامي محمد خالد المراد، القاضي أياد محمود بردان، الدكتور محمود شحاذي صميلي، المحامي احمد رضوان وهبه، الأستاذ كامل إبراهيم دمياطي”.

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