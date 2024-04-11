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المفتي زغيب: لتفعيل الأمن الاستباقي لان البلد لا يتحمّل أزمات وجرائم

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2024 6:40 مساءً

المفتي عباس زغيب

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قدّم المفتي الشيخ عباس زغيب التعازي بمحمد سرور ممثلاً دار الإفتاء الجعفري والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في اللبوة، وقال: “باسمي وباسم دار الافتاء الجعفري وباسم سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان نتقدم بأسمى آيات العزاء بهذا المصاب الجلل باستشهاد المظلوم المغدور الحاج محمد سرور صاحب الخلق الرفيع”.

وأضاف: “وإننا بهذه المناسبه الاليمة ندعو القوى الامنية بضرورة الاسراع بكشف ملابسات هذه الجريمة، وايصال من افتعلها الى حيث يستحق من عقاب. وبهذه الفاجعه نطالب بضرورة تفعيل الامن الاستباقي لان البلد لا يتحمل ازمات وجرائم كهذه. وما شاهدناه سابقا من خلال اطلاق البعض لاتهامات سياسييه ولولا العقلاء بهذا البلد لكنا وصلنا بالبلد الى احداث تشابه ما حصل في السبعينات”.

وختم زغيب: “ان الشراكة بالوطن توجب على الجميع ان يقدموا لغة المنطق النابع من خلفية وطنية حريصة على السلم الاهلي، لان البلد امانة في اعناق الجميع يجب الحفاظ عليها بالوحدة والمحبة والتلاقي والحوار الهادئ والهادف في سبيل بناء البلد على العدالة والشراكة والمواطنة التي لا تفرق بين اللبنانيين، وانهم جميعا سواسية في الحقوق والواجبات، حمى لبنان من كيد الاعداء ومن شياطين الداخل”.

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