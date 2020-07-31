المفتي قبلان: تماسيح متعطشة وضعت البلاد أمام كوارث… والحياد مستحيل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة العيد أن الناس تئن من الجوع والإفقار والعزل والحال أنّ العيد اليوم مغمّس بالعداوات والفتن التي تطوّق منطقتنا ولم تخمد منذ حوالى 10 سنوات.

وقال: “نعاني من يأس واستنزاف وحصار شامل في لبنان وسط أزمة مجتمع وسلطة وتجار جوع وحيتان أسعار وسلع وذئاب احتكار وتماسيح متعطشة وضعت البلاد أمام كوارث مجتمعية وأخلاقية وكشفت على عجز مخيف في قدرة السلطة وغياب كلّي للضمير”.

وشدد على أن البلد يعيش كارثة تاريخية موصوفة بكلّ المعايير فيما هناك من يناكد والبلد ينجرف بسرعة فائقة وهناك من يلعب لعبة الفتنة ويصبّ الزيت على النار.

وأضاف: “جزء من الحروب في المنطقة غير بعيد عن لبنان ممّا يؤكد أن البلد في قلب العاصفة ولا يمكن أن يكون محايداً بل عليه أن يكون شريكاً فاعلاً في الدفاع عن نفسه ومصالحه وإلا أصبح فريسة سهلة المنال”.

وتابع: “لنكن جميعاً في خندق واحد ونحدّد ما هي مصلحة لبنان فاستقراره من أمان الجميع وهذا يدعونا إلى التدقيق جيّداً في حساباتنا وأن نكون أكثر وعياً وجرأة في اتخاذ الموقف الذي ينقذ البلد ويعزّز وحدته”.

وأكد الشيخ قبلان على أهمّية الشراكة مع المسيحيين وضرورة احترامنا لبعضنا البعض وهواجس الغير والأخذ بها لأنّ لبنان شئنا أم أبينا خط تماسٍ دولي ملتهب.

ودعا الحكومة إلى وقف النزف والهدر وحماية الأسواق والسلع وكسر دفاعات الحماية السياسية عن المغارات المالية في إدارات الدولة وهذا يتطلّب حسم الخيار بالتوجه نحو الشرق أو الغرب أو أي جهة في العالم تتحقق فيها مصلحة لبنان من دون قطيعة مع أحد.

واعتبر الشيخ قبلان أننا “نفضّل الجوع على التفريط بمصالح لبنان”.