المقاومة الفلسطينية تردّ على رسالة "حزب الله": هذه بداية زوال الكيان الظالم

ردّ مجاهدو المقاومة الفلسطينية على رسالة مقاتلي “حزب الله” في لبنان برسالة أكدوا فيها أنهم “حطموا ودمروا جيش الاحتلال المهزوم”.

واستهل مقاتلو المقاومة الفلسطينية رسالتهم بالقول: “لقد وصلتنا رسالتكم وبلغنا مقالكم، وأنتم والله كما قلتم نعم الإخوة في الجهاد والمقاومة على طريق القدس. نرسل لكم ردنا من قلب فلسطين ومن بين الركام والأنقاض ومن غبار المعارك والنزال مع هذا العدو المهزوم، وأرواح عوائلنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الشهداء تحلق حولنا.

يا إخواننا لقد حطمنا ودمرنا هذا الجيش المهزوم. ورأينا ورأى العالم بأسرِه كم هو واهن وأوهن من بيت العنكبوت، بذهابه نحو استبدال مواجهتنا بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق أهلنا وعوائلنا المدنيين”.

وشددوا على أنهم “اليوم أكثر عزمًا وأكثر صلابة وأقوى إيمانًا ويقينًا بأن النصر حليفنا، إن مجاهدينا في هذه اللحظات يلتحمون مع دبابات ومدرعات هذا العدو، التحامًا شابت منه رؤوس ضباط وجنود العدو وتجمد الدم في عروقهم يفرون من مجاهدينا الاستشهاديين. لقد خبرنا هذا العدو فيما يسمى غلاف غزة وشاهدنا وجهًا لوجه، والآن يرتعد حين يرانا نقترب منه ويولي الدبر.

أيها الإخوة المجاهدون الأحبة: نحن نرقب ونرى فعلكم وجهادكم ودماء شهدائكم التي توحدت مع دمائنا ونرقب خوف وجبن وخشية العدو من نزالكم، ولطالما كنتم وما زلتم أسياد النزال”.

وختم مجاهدو المقاومة الفلسطينية رسالتهم: “إننا وإياكم في هذه المعركة في مواجهة هذا العدو على موعد مع النصر، فيقينًا أن هذه بداية الزوال لهذا الكيان الصهيوني الظالم. ونسأل الله أن نصلي في المسجد الأقصى المبارك قريبًا مهللين مكبرين فرحين بنصر الله وما ذلك على الله بعزيز”.