المقدسي: لبنان يحتاج إلى حرب جديدة

كتب الرئيس السابق للهيئة التنفيذية لجميع وسائل الإعلام الرسمية لدول البحر الأبيض المتوسط (COPEAM) َرئيس مؤسسة المقدسي الانمائية الاجتماعية طلال المقدسي عبر منصة “إكس”: “لبنان يحتاج إلى حرب جديدة: أسلحتها الكتب والقانون، قادتها أهل الفكر، وضحاياها الجهل والفوقية والتخلف… هذه هي حربنا المقبلة… يا هلا بهذه الحرب! وكم لبناننا بحاجة اليها”.

لبنان يحتاج إلى #حرب جديدة : #أسلحتها الكتب والقانون ، قادتها أهل الفكر ،وضحاياها #الجهل والفوقية #والتخلف … هذه هي #حربنا المقبلة. .. يا هلا بهذه الحرب .! وكم لبناننا بحاجة اليها — Talal El Makdessi (@TalalElMakdessi) November 20, 2024