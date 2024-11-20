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المقدسي: لبنان يحتاج إلى حرب جديدة

منذ 7 ساعات
طلال المقدسي

طلال المقدسي

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كتب الرئيس السابق للهيئة التنفيذية لجميع وسائل الإعلام الرسمية لدول البحر الأبيض المتوسط (COPEAM) َرئيس مؤسسة المقدسي الانمائية الاجتماعية طلال المقدسي عبر منصة “إكس”: “لبنان يحتاج إلى حرب جديدة: أسلحتها الكتب والقانون، قادتها أهل الفكر، وضحاياها الجهل والفوقية والتخلف… هذه هي حربنا المقبلة… يا هلا بهذه الحرب! وكم لبناننا بحاجة اليها”.

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