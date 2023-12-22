الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
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المكاري: الأمور أصبحت شبه مسهّلة لتعيين رئيس للأركان

منذ 31 دقيقة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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كشف وزير الاعلام زياد المكاري أنّ الأمور أصبحت شبه مسهّلة بشأن تعيين رئيس للاركان، متوقعاً ملء شغور المركز بعد عطلة الأعياد.

وفي هذا الاطار، أكّد المكاري في حديث إلى “صوت كل لبنان” أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط سيزور رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مطلع الأسبوع المقبل، لتسهيل هذا التعيين من دون الدخول في تفاصيل الأسماء.

المكاري الذي أمل أن تحمل فترة ما بعد الأعياد إيجابية في حلحلة الكثير من الملفات العالقة، شدّد على أنّ الملف الرئاسي مؤجل، مستبعداً انتخاب رئيس للجمهورية قبل أن تحلّ قصة غزة وفلسطين.

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