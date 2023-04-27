المكاري التقى وفد الإعلاميين الاقتصاديين: لإظهار الصورة الجيّدة عن لبنان

استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه وفدًا من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، الذين تحدثت باسمهم سابين عويس وقالت: “التقينا الوزير المكاري بناءً على طلبه لمشاركتنا في تصوره حول كيف يمكن أن يكون للإعلام الاقتصادي دور في إظهار الصورة الجيدة عن لبنان، وكيف يمكننا تحسين وإظهار الأمور الإيجابية وليس فقط السلبية التي تأخذ البلد إلى مكان لا يشبهه”.

أضافت: اتفقنا على أنّ ورقة عمل مشتركة سنعلنها برعاية الوزير المكاري، ترتكز على كيفية التحضير للنهوض الاقتصادي ولمرحلة جديدة في البلاد، على أن تأخذ في الاعتبار الأزمة القائمة وأبرز الملفات والمشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا.

وختمت: “سنحضّر ملفَي النفط والنازحين السوريين الذي يشكل اليوم مادة ساخنة بالإضافة إلى القطاع المالي والمصرفي وموضوع صندوق النقد الدولي ودور لبنان في البرنامج، الذي يجب أن يكون مبنياً على أسس علمية وليس فقط على مغالطات”.