الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
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المكاري تابع الاعتداء على منزل الصحافي رامح حمية

منذ 5 دقائق
وزير الإعلام زياد المكاري

وزير الإعلام زياد المكاري

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تابع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري حادثة إلقاء قنبلة على منزل الصحافي رامح حمية في بلدة طاريا في البقاع، والتي اقتصرت اضرارها على الماديات.

و أجرى الوزير المكاري سلسلة اتصالات بالأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابسات الحادثة، كما اطمأن إلى سلامة حمية وأفراد عائلته .

وجدد موقفه المتعلق ب”مسلمات عمل وزارة الاعلام لناحية حماية الصحافيين وسلامتهم الشخصية كما حرية عملهم”، شاجبا “التعرض الى مطلق صحافي لأي مؤسسة إعلامية انتمى”، كما استنكر “استهداف منزل حميه وتهديده وترهيب اهل بيته”.

ودعا إلى “بذل الجهود في الدفاع عن الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير كما صون سلامة الصحافيين أثناء القيام بواجبهم المهني”.

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