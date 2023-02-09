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المكاري عن الانتخابات البلديّة: مشاكل الناس تكفيهم.. والأولوية للرئاسة

منذ 9 دقائق
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنّ “بند الانتخابات البلدية الذي كان مدرجًا على جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لم يناقش، بعدما رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا مجالس بلدية”، مشددًا على أن “لا أحد ينوي إلغاء الانتخابات البلدية، إنما أرجىء النقاش في البند المذكور”.

وردًا على سؤال عن إمكان إجراء انتخابات البلدية من دون الانتخابات الرئاسية، أجاب في حديث إذاعي: “المسألتان غير مرتبطتين ببعضهما، علمًا أن كل القوى السياسية ليست متحمسة للموضوع، فمشاكل الناس تكفيهم، إضافة إلى أن باستطاعة المجالس البلدية تصريف الأعمال”.

وعن التمديد، أوضح أنه “لم يناقش بعد وليس ضروريًا طرحه في جلسة الأسبوع المقبل”.

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