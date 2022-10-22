المكاري: فرنجية منفتح وتوافقي بامتياز

شدّد وزير الإعلام “زياد المكاري” على “الحاجة إلى إنجاز الاستحقاقين الرئاسي والحكومي في أقرب وقت، لأنّ البلد لا يحتمل الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد السياسي بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أواخر الشهر الحالي”، مشيرًا لى أن “رئيس تيار المردة “سليمان فرنجية” لم يعلن ترشحه حتى الآن لئلا يكون هذا الإعلان سببًا لمزيد من التجاذب، وبخاصة أن فرنجية منفتح على الجميع وتوافقي بامتياز، وفي الوقت عينه لديه خط وطني واضح، بالإضافة إلى أن الجميع يعرفون أنه ليس وصوليًا، وبالتالي لا يقبل بالخضوع لأي ابتزاز أو مساومات من أجل الكرسي”.

كلام مكاري جاء خلال استقباله وفدًا من إدارة موقع “صدى فور برس” ضم مدير الموقع عضو لجنة المواقع الالكترونية علي أحمد، مدير التحرير المسؤول في جريدة “البناء” رمزي عبدالخالق، الخبير الاستراتيجي الدكتور علي حمية، الخبير الاقتصادي والمالي أحمد بهجة والصحافي اسماعيل عبود.

وحكوميا، أمل المكاري أن “تتوصل المساعي إلى تقريب المواقف، وإنتاج حكومة قادرة على أن تتولى الدفة ريثما ينجح المعنيون في إخراج الانتخابات الرئاسية إلى حيز التفاهم وانتخاب رئيس للجمهورية، ثم تشكيل حكومة جديدة تواكب انطلاقة العهد الجديد”.

وفي الموضوع الإعلامي، شدّد على “ضرورة حسم الكثير من الأمور لتحقيق نوع من الاستقرار في هذا القطاع، وبخاصة على صعيد الإعلام الإلكتروني، لذلك لا بد من تطوير مشروع القانون الموجود في المجلس النيابي لأن التطورات في المجال التكنولوجي تفرض علينا مواكبتها عمليا وقانونيا”.