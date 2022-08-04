الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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المكاري في ذكرى 4 آب: من المخجل ما يحصل في التحقيق امر معيب لتاريخ لبنان

منذ 37 دقيقة
وزير الإعلام زياد المكاري

وزير الإعلام زياد المكاري

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تمنّى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، “في الذكرى الثانية لانفجار الرابع من آب المشؤوم والكارثة التي حلت بعاصمة لبنان بيروت، الرحمة لكل الشهداء، كونهم شهداء الاهمال والإدارة المهترئة”، قائلا: “نطلب من الله الشفاء لكل الجرحى وهم بالالاف”.

واعتبر وزير الإعلام ان “الضحية الكبرى هي بيروت، حيث تم ضرب تراثها وثقافتها وبيوتها وحياتها وكل شي جميل فيها. لكن وفق ما نرى، تستعيد بيروت أنفاسها رغم الصعوبات، وذلك بفضل همة شبابها وشاباتها الذين رفضوا مغادرتها والاستسلام”.

وشدّد المكاري على أنه “من المخجل ما يحصل في التحقيق، وعلى المسؤولين القيام بكل ما بوسعهم من جهود حتى لو اضطر الامر الى تعديل القوانين والمراسيم، اما ان ننتظر سنتين دون اكتشاف الحقيقة، فهذا امر معيب للادارة والقضاء ولتاريخ لبنان”.

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