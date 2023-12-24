المكاري: لن يقوى أحد على تغيير حاضر طرابلس ومستقبلها

لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “باسم السلام والمحبة، أضأنا بالأمس شجرة العيد في ساحة النيني، اليوم نستفيق على خبر حرق شجرة الميلاد في الزاهرية باسم الحقد والجهل”.

المكاري أضاف قائلًا: “لمن يحاول بث الفتنة بين أبناء طرابلس، نقول له إنه مهما حصل لن ينجح، فهو يجهل تاريخ هذه المدينة، وبعزيمة أهلها، لن يقوى أحد على تغيير حاضرها ومستقبلها”.

باسم السلام والمحبة، أضأنا بالامس شجرة العيد في ساحة النيني، اليوم نستفيق على خبر حرق شجرة الميلاد في الزاهرية باسم الحقد والجهل.

لمن يحاول بث الفتنة بين ابناء #طرابلس، نقول له انه مهما حصل لن ينجح، فهو يجهل تاريخ هذه المدينة، وبعزيمة اهلها، لن يقوى احد على تغيير حاضرها… pic.twitter.com/Wj1rz5Dzve — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) December 24, 2023