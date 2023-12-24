الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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المكاري: لن يقوى أحد على تغيير حاضر طرابلس ومستقبلها

منذ 18 دقيقة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “باسم السلام والمحبة، أضأنا بالأمس شجرة العيد في ساحة النيني، اليوم نستفيق على خبر حرق شجرة الميلاد في الزاهرية باسم الحقد والجهل”.

المكاري أضاف قائلًا: “لمن يحاول بث الفتنة بين أبناء طرابلس، نقول له إنه مهما حصل لن ينجح، فهو يجهل تاريخ هذه المدينة، وبعزيمة أهلها، لن يقوى أحد على تغيير حاضرها ومستقبلها”.

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