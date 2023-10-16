الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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المكاري لوكالتي "رويترز" و"أ ف ب": نأسف للمساواة بين القاتل والقتيل

منذ 9 دقائق
زياد المكاري

زياد المكاري

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وجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اليوم الإثنين، كتابين الى كل من وكالتي “رويترز” و”الصحافة الفرنسية” (أ ف ب)، أعرب فيهما عن أسفه “الشديد لما صدر عنهما بشكل ملفت، لجهة تجهيل قاتل المصور عصام عبدالله وجرح المراسلة كريستينا عاصي، التي أصيبت بنيران الإحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ولجهة المساواة بين القاتل والقتيل”.

وأكّد المكاري أنّ “وزارة الإعلام لن تتهاون في متابعة هذا الموضوع، لجهة احقاق الحق وحفظ حقوق الشهيد عبدالله من أي نوع كانت ومن أي جهة، وكذلك الأمر بالنسبة للمصابة كريستينا”.

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