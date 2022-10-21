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المكاري مستقبلًا بوشكيان: نعمل لتطوير الصناعة الإعلامية والسينمائية

منذ 5 دقائق
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال “زياد المكاري” في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة “جورج بوشكيان”، وأشار المكاري الى ان الاجتماع “يكتسب اهمية كبيرة في مجال الانتاج الاعلامي والصناعة الاعلامية والسينمائية، وان هناك محاولات لايجاد تعاون معيّن لتطوير تلك الصناعة، لأنّ لبنان من البلدان الرائدة في هذا المجال في الشرق الاوسط، ومن الممكن ان يصبح قريبا رائدًا في الصناعة السينمائية وللاعلامية”.

من جهته، أثنى بوشكيان على “العلاقة المميزة” التي تربطه بالوزير المكاري، مشيرًا الى أن المشروع “يجري العمل عليه منذ فترة، والتباحث جار مع وزير الاعلام لتنفيذ مشروع صناعي اعلامي متطور يمثّل مستقبل لبنان المقبل، للإضاءة على ميزة لبنان في قطاع الاعلام السينمائي والانتاجي”.

وقال: “تتوافر لدينا كل المعطيات في هذا الموضوع، سواء في الطبيعة أو الخدمات والوجوه الفنية والسينمائية، الذين هم محط أنظار كل سكان المنطقة. لذلك نريد تقويته وتحديثه للمرحلة المقبلة، لأننا نعتبره قطاعًا اساسيًا وله دور في صناعة الاعلام في المستقبل القريب”.

وختم: “جئت اليوم للتباحث مع الوزير المكاري في هذا المشروع في حضور فريقَي عملنا من أجل الخروج بصيغة مستقبلية للبنان”.

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