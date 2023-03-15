المكاري من الكويت: نُدرك محبّة العرب للبنان رغم كلّ المطبّات السابقة

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى أنّ “العالم اليوم يواجه أزمات دقيقة تشي بتحولات في النظام السياسي العالمي. ولهذه التحولات أثر كبير على العالم العربي”.

المكاري وخلال انعقاد الدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في الكويت، أضاف أنّ “لبنان يرحّب بالتقارب العربي – الإيراني الذي بادرت إليه المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أمل أن يعيد هذا التقارب الهدوء والألفة إلى المنطقة ويضع حدًا لسياسات التقسيم والانقسام التي أرخت بظلالها على الدول العربية وتحديدًا لبنان”.

وتابه أنّ “لبنان لن يوفر جهدًا من أجل أداء دور المسهل لتعزيز هذا التقارب، وهذا ما يتطلب من دون أدنى شك تقاربًا لبنانيًا – لبنانيًا يترجم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ينتظم معه العمل المؤسساتي والدستوري، وتنطلق معه مسيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة إحياء علاقات الأخوة مع العرب، فنحن أكثر من يدرك مدى محبة العرب للبنان، بالرغم من كل المطبات السابقة”.

وختم: “أخيرًا، أود في زمن التلاقي والتقارب، أن أشير إلى أنّ اللبنانيين واللبنانيات من طوائف مسيحية وإسلامية، يتشاركون هذه السنة زمن الصيام الكبير وصيام شهر رمضان الكريم، علّها تكون عبرة لنا وللعالم العربي بأن مصيرنا المشترك يكمن في العيش المشترك والمحبة والألفة بعيدًا من الحروب والفتن”.