الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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المكاري يُحذّر: تشويه لصورة لبنان.. وخطوة للقضاء على مشروع الدولة!

منذ 8 دقائق
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “لطالما كان لبنان، وسيبقى وطن التنوع والثقافات المتعددة. هذه الأرض الصغيرة، شكلت نموذجًا للعالم، باحتفالات شعبها بالمناسبات الدينية كافة، وخصوصًا المسلمة والمسيحية”.

المكاري أضاف: “لبنان “الرسالة”، لا يشبه ما نشهده من حرق أشجار العيد، أو الحد من الحرية الشخصية وفرض لشروط الاحتفالات من عدمها. وأي محاولة للمضي عكس ذلك، هي تشويه آخر لصورة لبنان، وهي خطوة أخرى في القضاء على مشروع الدولة الحاضنة والحامية للتنوع”.

تابع: “الدولة التي تنتصر لحقوق التعبير، ولحماية الاختلاف والتنوع، والتي تتصدى لمبدأ فرض الرأي على الرأي الآخر. على الأرض السلام لعام 2024”.

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