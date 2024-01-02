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المكاري من بكركي: ليكن قرار انتخاب الرئيس "صناعة لبنانية" مئة بالمئة

منذ 24 ثانية
المكاري والراعي

المكاري والراعي

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم الثلاثاء، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، الذي قال بعد اللقاء: “نتمنى أن تحمل بداية هذه السنة محاولة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن يكون قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة بالمئة”.

ودعا المكاري إلى “عدم ربط مصيرنا كلبنانيين بالخارج”.

وأعلن، “تأييده لموقف البطريرك الراعي الرافض لربط موضوع انتخاب الرئيس بإنتهاء الحرب في غزةً”، وقال: “نعوّل على خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة فتح المجلس النيابي والدعوة لانتخاب رئيس”.

وأشار المكاري، إلى “أن هناك هواجس مشتركة مع البطريرك الراعي لجهة هجرة الشباب وفقدان لبنان لروحه ومستقبله، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين”.

وأردف، أنه “كان على وزراء “التيار الوطني الحر” المشاركة في جلسة التمديد للقيادات العسكرية”.

وأكد المكاري، أن “العلاقة الجديدة ممتازة بين “المردة” و”الاشتراكي”، وأن موضوع رئيس هيئة الأركان مرهون بخطوة قانونية تضع الأمور على السكة الصحيحة”.

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