الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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المكتب الإعلامي لميقاتي يوضح تفاصيل لقائه مع سفراء الدول الخمس

منذ 10 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

“توضيحاً لما ورد في خبر اجتماع دولة رئيس الحكومة مع سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعاً في باريس لدعم لبنان، ومنعا للالتباس، يهمنا التأكيد ان ما قصده السفراء خلال النقاش، ليس إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان، بل أشاروا إلى أن الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات سوف يواجهون تداعيات سلبية.

كما عبّر السفراء عن قلقهم البالغ إزاء تفاقم الأزمة في لبنان والمأزق السياسي الذي يعرقل الحلول، ودعوا مجلس النواب للاجتماع بشكل عاجل وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات من دون تأخير، وأكدوا أن اللبنانيين يحتاجون ويستحقون رئيسا نزيها ويضع مصالح البلاد أولاً ، ويشكل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ إصلاحات حاسمة، فاقتضى التوضيح”.

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