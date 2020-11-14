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المكتب الاعلامي لدار الفتوى: دريان يتابع خبر الاعتداء على مسجد جبيل

منذ 52 دقيقة
دار الفتوى

دار الفتوى

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يتابع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن.

وصدر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى بيان أوضح فيه أن “مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يتابع ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن”، وطلب دريان من الأجهزة المعنية في الدولة “التحقيق فيما جرى ليبنى على الشيء مقتضاه”.

في سياق متصل، أصدرت دائرة أوقاف جبل لبنان بيانا جاء فيه: “بعدما تم إعلام دائرة أوقاف جبل لبنان بالاعتداء الذي وقع على مسجد الإمام إبراهيم بن أدهم – جبيل، وعلى الفور وبتوجيهات من سماحة مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو بمتابعة الأمر مع الجهات الأمنية المختصة، اتخذت الجهات الأمنية المختصة مشكورة إجراءات سريعة لا سيما آمر فصيلة جبيل بتنظيم محضر فوري بالتحقيق وملاحقة المعتدين.

وتم اتخاذ القرار من قبل دائرة أوقاف جبل لبنان بتقديم شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في وجه المعتدين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا وإنزال أشد العقوبات اللازمة بحقهم. والأمر في إطار المتابعة من خلال الجهات المعنية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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