الملفات التربوية على طاولة البحث بين تيمور جنبلاط والحلبي

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بحضور أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، أمين السر العام في “التقدمي” ظافر ناصر، أنور ضور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وجرى خلال اللقاء البحث في الملفات التربوية لا سيما قضية الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين، كما التحديات التي تواجه العام الدراسي.

كما استقبل جنبلاط وفدًا من الأساتذة المتعاقدين، بحضور أبو فاعور وناصر وحرب والدكتور وليد صافي، حيث أكد لهم متابعته لمطالبهم من قِبل الكتلة والحزب مع وزير التربية والمعنيين، وجدد الدعوة إلى أن يشمل ملف التفرغ كل المتعاقدين بعيدًا عن التوازنات والانتماءات المذهبية والطائفية والحزبية وغيرها.