الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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الملقّبة ببيل في قبضة الأمن

منذ 45 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ضمن إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، وردت معلومات للمكتب المذكور عن قيام شخص ملقب بـ”Bel” بترويج المخدّرات في مدينة صيدا ومحيطها.

من خلال تكثيف الجهود الاستعلامية والرصد، تمكّن عناصر المكتب، من خلال نصب كمينٍ محكمٍ في صيدا، من توقيف المشتبه فيه، ويدعى:

– ب. ح. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسية)

ضبطت بحوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، موضّبة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

– /٢٤٩٣/ غ. من “حشيشة الكيف”.

-/٧٣٤/ غ. من “الحشيشة الأفغانية”.

/٢٧٩/ غ. من مادّة الماريجوانا.

– /٣٥٢/ حبّة مخدّرة.

– أجهزة خلويّة.

– ميزان حسّاس.

– مسدس حربي.

لا يزال العملُ مستمراً لتوقيف آخرين، تجري متابعتهم بإشراف القضاء المختص.

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