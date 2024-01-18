الممانعة أم السيادة.. فادي كرم يطالب "التيار الوطني الحر" بأن يحسم أمره

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “هناك اعتراضاً كبيراً على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأن ربط الساحة الجنوبية في حرب غزة وتسليم القرار الرسمي اللبناني الى حزب الله”، مؤكداً أن “هذا القرار الغريب سيكون موقع مواجهة لأنه يخدم القوى الممانعة”.

ورأى كرم في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “على التيار الوطني الحر أن يحسم أمره الى جانب طرف الممانعة أو طرف السيادة، إذ لا يمكنه البقاء في موقف وسطي”.

وأشار الى أن “قوى المعارضة تدرس خطواتها في ملف الرئاسة مع تأكيد استمرار التقاطع مع التيار حول اسم جهاد أزعور، لكن إذا كان هناك مرشح آخر قادر على تأمين عدد أكبر من الأصوات ويليق بالخط السيادي الذي تنتهجه قوى المعارضة فلا مانع من مناقشة الموضوع”.

وبالنسبة إلى طرح الرئيس نبيه بري الداعي الى الاتفاق على انتخاب الرئيس وأن سليمان فرنجية هو المرشح الوحيد اليوم، قال “إن هدف هذا الطرح قمعي”.