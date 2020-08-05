المملكة المتحدة ترسل مساعدات طارئة إلى لبنان

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أعلن المكتب الإعلامي لسفارة المملكة المتحدة في لبنان، في بيان أنه في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وتسبب في إصابة الآلاف بجروح ودمار واسع، أعلنت المملكة المتحدة إرسال حزمة من المساعدات الطارئة إلى لبنان.

وعرضت المملكة المتحدة أن ترسل فورا فريقا من خبراء البحث والإنقاذ وكلابا متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ للمساعدة في البحث عن المفقودين بسبب الانفجار.

وبعد اتصال بين رئيس وزراء لبنان حسان دياب، ووزير الخارجية دومينيك راب، رصدت المملكة المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من المعونات الإنسانية العاجلة لمساعدة من تضررت بيوتهم بسبب الكارثة.

كما عرضت المملكة المتحدة تقديم دعم معزَّز لقوات الجيش اللبناني الذين لهم دور محوري في استجابة الحكومة اللبنانية، يشمل توفير مساعدات طبية مخصصة للاستجابة في هذه الأحوال، ومساعدة في النقل الجوي الاستراتيجي، ودعم هندسي وفي مجال الاتصالات”.

وعرضت المملكة المتحدة أيضا إرسال فريق استشاري من الطوارئ الطبية الدولية البريطانية لإجراء تقييم مبدئي والتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ، فيما فرق الطوارئ الطبية البريطانية توفر في شكل عاجل خبراء معتمدين دوليا في مجالات الصحة العامة والطب والجراحة، وهم خليط من خبراء الهيئة البريطانية للرعاية الصحية ومن القطاع الخاص.