الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"المناشدات لم تعد تُجدي".. إضراب للمساعدين القضائيين في عدلية زحلة

منذ ساعة واحدة
إضراب للمساعدين القضائيين في عدلية زحلة

إضراب للمساعدين القضائيين في عدلية زحلة

A A A
طباعة المقال

أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل زحلة “التزامهم قرار رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء حتى ظهر يوم الجمعة المقبل، بعدما وصلت الحال بموظفي القطاع العام إلى حد لم يعد يُجدي فيه إطلاق المناشدات، وبعد صرخات عدة لم تجد حتى الساعة من يسمعها، وبعدما أصبح من المستحيل الوصول إلى مراكز العمل، في ظل الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار المحروقات التي أحرقت جيوب المواطنين عموماً والموظفين منهم خصوصاً، وبعد عجز الموظف عن تأمين الاستشفاء والدواء والمسكن والغذاء والتعليم لأولاده، والتي هي الحد الأدنى من حقوق الإنسان، وبعد الوضع المؤسف الذي وصلت إليه قصور العدل، لا سيما قصر عدل زحلة من غياب الأوراق الرسمية والقرطاسية والتدفئة والكهرباء وأبسط مقومات العمل، وبعد توقف المساعدات التي كان يقدمها صندوق تعاضد الموظفين على قلتها”.

كما توجّهوا في بيان، بـ”الاعتذار الشديد من الإخوة المواطنين والسادة المحامين”، آملين “أن تلقى صرختهم المحقة من يسمعها هذه المرة”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    أموال من "اليونيسيف" للمدارس
    أموال من "اليونيسيف" للمدارس.. وخطوات للرقابة على صرفها!
    القاضي غسان عويدات
    مصدر قضائي: عويدات لم يتلقّ أيّ اتّصال من ميقاتي بشأن الاستنابات
    وزير التربية عباس الحلبي
    الحلبي: مجلس الوزراء سينعقد.. وإذا لم تتضافر الجهود سيضيع العام الدراسي

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى