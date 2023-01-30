"المناشدات لم تعد تُجدي".. إضراب للمساعدين القضائيين في عدلية زحلة

أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل زحلة “التزامهم قرار رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء حتى ظهر يوم الجمعة المقبل، بعدما وصلت الحال بموظفي القطاع العام إلى حد لم يعد يُجدي فيه إطلاق المناشدات، وبعد صرخات عدة لم تجد حتى الساعة من يسمعها، وبعدما أصبح من المستحيل الوصول إلى مراكز العمل، في ظل الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار المحروقات التي أحرقت جيوب المواطنين عموماً والموظفين منهم خصوصاً، وبعد عجز الموظف عن تأمين الاستشفاء والدواء والمسكن والغذاء والتعليم لأولاده، والتي هي الحد الأدنى من حقوق الإنسان، وبعد الوضع المؤسف الذي وصلت إليه قصور العدل، لا سيما قصر عدل زحلة من غياب الأوراق الرسمية والقرطاسية والتدفئة والكهرباء وأبسط مقومات العمل، وبعد توقف المساعدات التي كان يقدمها صندوق تعاضد الموظفين على قلتها”.

كما توجّهوا في بيان، بـ”الاعتذار الشديد من الإخوة المواطنين والسادة المحامين”، آملين “أن تلقى صرختهم المحقة من يسمعها هذه المرة”.