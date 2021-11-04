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المناقشات مع صندوق النقد بدأت.. لبنان بحاجة إلى إصلاحات قوية

4 - نوفمبر - 2021
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.

وفي هذا المجال، قال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي: “بدأت المناقشات الفنية التحضيرية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية”.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان”.

يذكر أن رئيس الجمهورية دعا في وقت سابق إلى استئناف سريع لجلسات مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي، والمتوقفة منذ 12 تشرين الأول الماضي على خلفية أحداث الطيونة، وذلك من أجل العودة إلى “التفاوض مع صندوق النقد الدولي” والوصول إلى اتفاق على خطة دعم تنتشل لبنان من أزمته الاقتصادية الطاحنة.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

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