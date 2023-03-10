المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوّيّة في المديريّة العامّة للطيران المدنيّ أن يكون الطقس غدًا السبت، قليل الغيوم صباحًا يتحوّل تدريجيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة بعد الظهر، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدّلاتها الموسميّة حتى عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

كما توقّعت مصلحة الأرصاد الجوّيّة أن تنخفض درجات الحرارة بعد ظهر الأحد، وأن يبدأ الطقس بالتقلب تدريجيًا مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز وسط تركيا، مع ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية.

على أن يتحول الطقس صباح الإثنين إلى ممطر، مع انخفاض سريع وملحوظ في درجات الحرارة مع وصول المنخفض الجويّ، حيث تهطل أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خصوصًا في المناطق الشمالية، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ أحيانًا لتقارب الـ65 كلم/س.

ويبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر ويتدنّى مستوى تساقطها إلى الـ 1900 متر، مع تدنّي درجات الحرارة وتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكلٍ كليّ.

– الحرارة على الساحل من 15 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 24 درجة، في الداخل من 6 إلى 22 درجة.