المنخفض الجوي بدأ.. أمطار غزيرة وثلوج وموجة برد شديدة
ذكرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ان المنخفض الجوي الثلجي والجليدي بدأ أمس الخميس ترافقه موجة برد شديدة ويستمر لعدة ايام أطلق عليه اسم “داني”.
إليكم طقس الأيام المقبلة:
الجمعة 07/ 02/ 2020: طقس بارد، عاصف، مع انخفاض درجات الحرارة الى 6 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – رياح جنوبية غربية قوية جداً – تهطل امطار متفرقة غزيرة يرافقها برق ورعد وتشكل سيول- تتساقط الثلوج نهاراً الى 1200 متر ويمتد تساقطها ليلاً على 1000 متر والبقاع.
السبت 08/ 02/ 2020: طقس عاصف، بارد، مثلج مع انخفاض درجات الحرارة الى 2 درجة بقاعاً و 12 درجة ساحلاً – رياح جنوبية غربية قوية جداً – تهطل امطار غزيرة يرافقها تشكل السيول – تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويتشكل الجليد على الطرقات الجبلية نهاراً.على ارتفاع 1200 متر.
الاحد 09/ 02/ 2020: طقس شديد البرودة – امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 500 متر وربما اقل- رياح شمالية غربية يتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 500 متر وربما اقل، وفي القاع وبعض مناطق عكار.
الاثنين 10/ 02/ 2020: طقس بارد جداً مع تشكل للصقيع ليلاً على ارتفاع 500 متر والقاع وبعض مناطق عكار – رياح شمالية غربية – تهطل امطار وثلوج متفرقة.
الثلاثاء 11/ 02/ 2020: طقس بارد جداً مع تشكل للصقيع ليلاً على ارتفاع 400 متر والقاع وبعض مناطق عكار – رياح شمالية غربية – تهطل امطار وثلوج متفرقة.