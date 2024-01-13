المنخفض الجوي في لبنان يشتد.. وسرعة الرياح تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر التأثير الشديد للمنخفض الجوي المتمركز فوق قبرص على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط و يكون مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى تساقط أمطار غزيرة و ثلوج على الجبال ما فوق ال1500 متر.

تحذير من الانجرافات بالتربة و تشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهار يومي السبت

والأحد واشتداد سرعة الرياح لحدود ال80 كلم/س.

كمية المتساقطات المتوقعة حتى بداية الاسبوع المقبل تتراوح بين 120 و 250 ملم

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 09 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل و تتساقط الأمطار بغزارة حيث تتحول الى سيول جارفة احيانا خاصة فترتي بعد الظهر والمساء، و تكون مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح شديدة تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما ويتكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، و يستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة جنوب البلاد

وشماله ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1400 مترو ما فوق على المرتفعات الشمالية. تخف حدة الامطار مساءً و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

وتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية تترافق مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق شمالا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 16 درجة، على الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 10 درجات.

– الرياح لسطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 80 كم/س خاصة في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب الكثيف و غزارة المتساقطات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 85 و 100 %.

– حال البحر: مائج الى هائج، ارتفاع الموج 3 امتار.

– حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,1 .