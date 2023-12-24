الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المنخفض ينكفئ ليلًا.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2023 9:07 صباحًا
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

فيما يستمر المنخفض الجوي بفعالية ضعيفة، فمن المرتقب أن ينكفئ كليًا ليلًا ليعود الاستقرار غدًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ولا يبدو أنّ هناك منخفضات مثلجة جديدة قبل رأس السنة.

في تفاصيل طقس اليوم واليوم المقبلين:

– الأحد: غائم ومتقلب بين الصحو واحتمال أمطار، الحرارة بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٤بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ١٠٠٠ متر. الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا بخاصة جبلًا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

– الإثنين: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

– الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    إيلي محفوض
    محفوض: لا بديل عن الدولة.. ولا سبيل للإنقاذ إلا بالعبور نحوها
    إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية - طرابلس
    إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية.. واستنكار سياسي وديني
    الرئيس نجيب ميقاتي متفقدًا أعمال فتح الطرق التي أقفلتها السيول والأتربة من جراء الأمطار
    لبنان تحوّل إلى "بحيرة عائمة عملاقة".. والتداعيات تكشف عقم تبريرات المعنيين!

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب في غزة
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!