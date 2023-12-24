المنخفض ينكفئ ليلًا.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

فيما يستمر المنخفض الجوي بفعالية ضعيفة، فمن المرتقب أن ينكفئ كليًا ليلًا ليعود الاستقرار غدًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ولا يبدو أنّ هناك منخفضات مثلجة جديدة قبل رأس السنة.

في تفاصيل طقس اليوم واليوم المقبلين:

– الأحد: غائم ومتقلب بين الصحو واحتمال أمطار، الحرارة بين ١٢ و١٨ ساحلًا وبين ٤ و١٤بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ١٠٠٠ متر. الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا بخاصة جبلًا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

– الإثنين: مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

– الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.