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المنسقة الأمميّة: اللبنانيّون بحاجة إلى أجندة إصلاحيّة تركز على الناس

منذ 44 دقيقة
يوانا فرونتسكا

يوانا فرونتسكا

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غرّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة:

“في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، بات توسيع شبكات الأمان الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة الأمن الغذائي، أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، لحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفًا”.

وأضافت: “أجندة إصلاحية تركز على الناس هي ما يحتاجه اللبنانيون ويستحقونه”.

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