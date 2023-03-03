المنسقة الأمميّة: اللبنانيّون بحاجة إلى أجندة إصلاحيّة تركز على الناس

غرّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة:

“في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، بات توسيع شبكات الأمان الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة الأمن الغذائي، أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى، لحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفًا”.

وأضافت: “أجندة إصلاحية تركز على الناس هي ما يحتاجه اللبنانيون ويستحقونه”.

في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه #لبنان، بات توسيع شبكات الأمان الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة الأمن الغذائي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفًا. أجندة #إصلاحية تركز على الناس هي ما يحتاجه اللبنانيون ويستحقونه. — Joanna Wronecka (@JWronecka) March 3, 2023