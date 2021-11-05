المنسقة الخاصة للامم المتحدة بعد لقائها ميقاتي: أبدينا كل الدعم لعمل الحكومة

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانا فرونتسكا قبل ظهر اليوم في السراي الكبير.

بعد اللقاء، قالت فرونتسكا: “زرتُ اليوم الرئيس ميقاتي بعد مشاركته في مؤتمر التغيير المناخي في غلاسكو، وقد تمحور بحثنا حول انعقاد جلسة مجلس الأمن في ٢٩ تشرين الثاني الحالي، وقد جرت العادة، وهو ما أعتقد بأنه أمر جيد، أن نلتقي الرئيس ميقاتي للبحث في التحضيرات الجارية لعقد الإجتماع. وبالموازاة نحن من جانبنا، بصدد تحضير تقرير سنرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينُشر منتصف هذا الشهر”.

وأوضحت أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو الإطلاع على مجرى التطورات السياسية في لبنان ووضع تقييم موضوعي.

وقالت: “تطرقنا أيضا الى مجمل الأوضاع العامة في لبنان، وقد شرح لنا الرئيس ميقاتي أين نحن من هذه الأوضاع، فأبدينا كل الدعم لعمل الحكومة مشجعين على المضي في الإصلاحات المطلوبة، كما أطلعتُ ميقاتي على معطى إيجابي يتمثل بتنظيم لقاء تحت عنوان “المنصة الإنتخابية” يوم الإثنين المقبل في الثامن من الحالي برعاية وزارة الداخلية والبلديات وبمشاركة السفراء المعتمدين في لبنان بهدف التركيز على مجريات الإنتخابات المقررة في آذار المقبل ودعم لبنان على هذا الصعيد، فنحن نعتقد بأن إجراء الإنتخابات ضمن المهل الدستورية هو قرار يخص اللبنانيين وأن منظمة الأمم المتحدة ستقف داعمة لهم”.