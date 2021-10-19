المنسقة الخاصة للامم المتحدة تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها

شجعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا النقاش في المجلس النيابي حول الكوتا النسائية في الانتخابات القادمة، واضافت في بيان “ان تمثيل المرأة في الحقل السياسي أمر بالغ الأهمية لوجود ديمقراطية فعالة وجيدة الأداء كما ويضمن أن يكون المنتَخبون في المناصب القيادية أكثر تمثيلاً للأشخاص الذين يخدمونهم. إن هذا النقاش في المجلس النيابي اللبناني يتماشى مع التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2019-2022”.

واعتبرت فرونِتسكا أن “نساء لبنان يمثلن مجموعة من القادة والشرعية،” قائلةً أن “الأمم المتحدة ترحب بالجهود لتوسيع نطاق الإجراءات الخاصة بالمرأة، مثل نظام الكوتا، ولدعم مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية.”

واعادت المنسقة الخاصة التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.