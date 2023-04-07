المنطقة تُسرّع خطواتها.. و3 تطورات قد تُشكّل دفعًا للاستحقاق الرئاسي

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ لبنان يدخل اعتبارًا من اليوم في عطل عدة نتيجة أعياد مسيحية ـ إسلامية، ولكن هذا لا يعني ولا يعفي من أنّ هناك شيئًا ما يتحّرك، والملاحظ أيضًا في هذا المناخ عودة أسماء المرشحين غير المحسوبين على أي فريق سياسي إلى البروز، في ظل مؤشرات تدلّ إلى أنّ موازين القوى الخارحية والداخلية تدفع في اتجاه انتخابات رئاسية تشكّل مدخلاً إلى ترتيب البيت اللبناني بالتزامن مع ترتيب المنزل الكبير في المنطقة.

وفي هذا الإطار، توقفت أوساط سياسية أمام 3 تطورات حصلت هذا الأسبوع يمكن أن تشكّل دفعًا للاستحقاق الرئاسي:

التطور الأول، هو دخول قطر على الخط الرئاسي السياسي في لبنان من باب التنسيق الكامل مع المملكة العربية السعودية، في محاولة لاستجماع مواقف القوى السياسيّة وتلخيصها وغربلتها، من أجل محاولة البحث عن مساحات مشتركة للدخول منها نحو مقاربة رئاسية جديدة.

التطور الثاني، هو مشهد الخلوة الروحية في بيت عنيا، حيث نجح البطريرك الماروني في جمع النواب المسيحيين في مشهدية واحدة قد تؤدي إلى كسر حدّة الانقسام وقد تخلق دينامية معينة لا تنتهي مع انتهاء الخلوة الروحية.

التطور الثالث، هو مزيد من ترسيخ الاتفاق السعودي ـ الإيراني عبر لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين، الدولة الراعية، إذ من الواضح أنّها تصرّ على دفع الأمور قدماً وتسريع وتيرة العلاقة والتواصل بين الجانبين السعودي والإيراني، وهذا يعني أنّ الأمور ذاهبة أكثر فأكثر نحو تسريع الخطوات على مستوى المنطقة، بما ينعكس على الواقع السياسي اللبناني.