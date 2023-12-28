المواجهة بين جيش الاحتلال وحزب الله مستمرة.. كيف يبدو المشهد مساء؟

آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الخامسة من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا حيث أطلقت صاروخا باتجاه أحد المنازل في حي البركة ببلدة عيناتا.

وقد ارتطم الصاروخ بشرفة المنزل الذي كان داخله عائلتان، ولم ينفجر.

وكان قد أعلن حزب الله في بيان، أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدونا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 28-12-2023، مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر أعلن حزب الله، أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 28-12-2023، ‏انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.‏

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب. فيما سجل تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء القطاع الشرقي، تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي. كما سقطت ٤ قذائف مدفعية إسرائيلية بين دبل وحانين.

في وقت أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجومًا استباقيًا جنوب لبنان واستهدف بنى تحتية لحزب الله.