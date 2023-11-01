الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المواد الغذائية متوفرة ولكن.. مخاوف من تعذّر وصولها إلى المواطن!

منذ 11 دقيقة
سوبرماركت - تعبيرية

سوبرماركت - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنّ المواد الغذائية متوفرة حتى الساعة ولكن في المستودعات والمصانع، مشيرًا إلى أنّ الصعوبة تكمن في إيصال هذه المواد إلى المواطنين، بسبب المخاوف من انقطاع المحروقات في حال اندلاع الحرب.

وعن التخزين داخل السوبرماركت بدلًا من المستودعات والمعامل، شدد فهد على أن السوبرماركت لا تعمد إلى التخزين بكميات كافية، لافتًا إلى أن الوضع المالي لا يسمح بذلك.

وقال فهد: “الشركات الخاصة ستعمد إلى تأمين المحروقات لنقل موادها الغذائية، بما أن خطة الحكومة للطوارئ لا تشمل السوبرماركت بكميات من المحروقات”.

وفي حال الحرب، أعلن فهد أنّ لبنان سيخضع لحصار تام إذا تم إقفال المعابر البحرية.

    المزيد من أخبار لبنان

    طلال أرسلان
    أرسلان: قد يتمّ اختلاق أكاذيب للتخلّص من غوتيريش إثر مواقفه المقدّرة
    نجيب ميقاتي
    خطة هيكيليّة من ثلاث نقاط.. كيف يسعى ميقاتي إلى منع الحرب؟
    أمين الجميل
    أمين الجميّل التقى السفير الفرنسي: لحماية لبنان من مخاطر الإقليم

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    البروفيسور كميل حبيب
    بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه