المواطن في لبنان بين زيادة اصابات كورونا وانهيار الليرة

يعيش المواطن اللبناني بين ناري انخفاض قيمة عملته الوطنية وارتفاع اعداد الاصابات بكورونا، وكلاهما يهدد حياته، فالجوع ليس اقل خطراً من كورونا، فكم من الشبان وجدوا في الانتحار “خلاصاً” من حياة بلا افق وامل، وكم غيرهم اموات وهم احياء، كذلك حال كورونا الذي ظهر فجأة وارعب العالم، خطف ارواح نحو مليوني انسان، وفي لبنان اصاب الالاف وقضى على حياة عدد من المواطنين، واليوم اعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن ارتفاع أعداد اصابات كورونا امر مقلق جداً وقد بات من الصعب ايجاد سرير لمريض كورونا في المستشفيات، كما تخوّف ان تؤدي سهرات رأس السنة الى ازدياد الاعداد بسبب التراخي في اخذ التدابير الوقائية.

في الوقت الذي يسير فيه المواطن اللبناني على حبل الرعب من السقوط في هاوية “الموت” وهو يحمل ازمات عدة على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وفيروس كورونا، همّ المسؤولين كيفية توزيع الحصص الوزارية للاستمرار في سرقاتهم وفسادهم.