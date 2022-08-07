الموافقة على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيًا على إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن.

وستوضع لاحقًا آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك.

وأتى ذلك في بيان صادر عن وزارة الزراعة، جاء فيه:

“نتيجة القرار الوارد الى معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتاريخ 2022/8/5، والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحت عنوان قبول اقتراح السادة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة، بشراء القمح المنتج في لبنان، استنادا الى التعميم رقم 2022/17 تاريخ 2022/5/21، وتشجيعا للانتاج الداخلي وتحفيزًا لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير.

تعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيا على اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ كميته /40/ الف طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية على ان يتم وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك”.