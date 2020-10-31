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الموافقة على تشغيل المستوصف الخيري في نقابة محامي طرابلس

منذ 52 دقيقة
نقابة المحامين في طرابلس

نقابة المحامين في طرابلس

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تقدمت نقابة المحامين في طرابلس بطلب الى وزارة الصحة للموافقة على تشغيل المستوصف الخيري، بعد تحضير الأماكن اللوجستية المناسبة في الطابق الثالث من دار النقابة، استنادا الى قرار إنشائه الرقم 2015/3/26577 بتاريخ 3/10/2015.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، فانه “بعد متابعات حثيثة للنقيب محمد المراد، وآخرها الزيارة التي قام بها مع أمين السر يوسف الدويهي، وأمين المكتبة محمد نشأة فتال، الى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في الوزارة، استلم فتال القرار بتاريخ 28/10/2020، بالموافقة على تشغيل المستوصف الخيري للنقابة. هذا وسيتم سريعا اتخاذ جميع الاجراءات والتحضيرات اللازمة لتشغيل المستوصف بما يتناسب ومصلحة الزميلات والزملاء المحامين”.

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