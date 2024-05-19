الموسوي: نريد رئيساً غير خائن وغير عميل لان من يخون المقاومة يخون لبنان والوطن

اعتبر المستشار السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” النائب السابق حسين الموسوي أن “ما تفعله المقاومة في الجنوب هو رسم مسار جديد يؤسس للوحدة بين السنة والشيعة، فالوحدة بين المسلمين هي من أهم ما نسعى إليه. و نحن في هذه المعركة المفتوحة ندافع عن دين الله وعن مشروع الله، ونحن في هذه الأيام يجب أن نكون في حالة الشكر، لأن الله شرفنا بهذه الراية التي هي ليست راية شخص عادي، وإنما هي راية محمد وعلي”.

وخلال لقاء سياسي عقده “حزب الله” في بلدة يونين، قال: “اتخذت حماس قرار عملية طوفان الأقصى بمفردها بعد ان تهدد الاقصى، وأخواننا انجزوا انجازا عظيما، وكان علينا ان نقف معهم. و ما يحدث في غزة الآن لم يحدث في التاريخ، لقد أظهر حقيقة الصهاينة المجردة من الإنسانية، والعالم كله يشهد ما يمكن ان يفعله الصهاينة حينما يمتلكون السلطة، وحقيقتهم انكشفت أمام الشعوب”.

وأكد أن “الإسرائيلي سيحتاج في رفح إلى حرب طويلة، لذلك سيستمر بها لانه حينما يخسر سيذهب نتنياهو الى السجن”.

ورأى أن “ما يحدث بين بايدن ونتنياهو هو توزيع أدوار، وإن كانا يختلفان في بعض الأحيان، لأنه ليس من مصلحة بايدن أن يستمر في دعم نتنياهو، على ضوء ما يحدث الآن في الجامعات، فخسارة الجامعات تعني خسارة المستقبل، لذلك ينشأ بعض الخلافات بينهما”.

وفي الملف الرئاسي، قال: “نحن ندعو إلى تفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية، نريد رئيسا غير خائن وغير عميل، لا يباع ولا يشترى، لأن من يخون المقاومة يخون لبنان والوطن”.